أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس، بأن امرأة لقيت مصرعها وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار بفندق في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قالت الشرطة، إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 3:30 صباحًا في فندق Days Inn Wyndham في شارع Connecticut Avenue.

حفل داخل الفندق

وأشارت قوات الأمن إلى أن إطلاق النار حدث أثناء حفلة داخل الفندق.

وأفادت الشبكة الأمريكية بأن الضباط وعند وصولهم إلى مكان الحادث وجدوا امرأة مصابة بأعيرة نارية في ردهة الفندق وامرأة أخرى أطلق عليها النيران داخل إحدى الغرف.

وقالت الشرطة العاصمة، إن المرأة التي عثر عليها في الغرفة توفيت متأثرة بجروحها.

وأوضحت أن 4 أشخاص آخرين أصيبوا في إطلاق النار وهم متواجدون بالمستشفى.

ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن المشتبه بهم المحتملين أو الملابسات المحيطة بإطلاق النار.