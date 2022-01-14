بث المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو دعائيًا جديدًا لموسم الرياض شارك فيه الشيخ عادل الكلباني والفنان عبدالله السدحان جنبًا إلى جنب مع لاعب المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني والإعلامية سارة مراد وعدد من أبناء المملكة.

لاتجوووووون … اتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي ل #موسم_الرياض … ابدعتوا … والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى مامنحوا الثقة والامكانيات … وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا واحلامنا عنان السماء ولاحدود لها ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/JwMGH4bt4C

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2022

وظهر في المقطع الذي يحاكي مسلسل صراع العروش الشيخ الكلباني وهو يحمل الشعلة لتنطلق رسالة إلى كافة مناطق موسم الرياض الـ14 تحمل مضمونًا تشويقيًا حول فعاليات الموسم.

آل الشيخ يشكر الشباب السعودي

وعلق رئيس هيئة الترفيه على المقطع بالقول : “لا تجوووووون … أتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي لموسم الرياض … أبدعتوا … والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى ما منحوا الثقة والإمكانيات … وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا وأحلامنا عنان السماء ولا حدود لها”.