يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للظهور بشكل مميز ضد الفيصلي اليوم، ومصالحة جماهيره الغاضبة من تذبذب الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.

كأس السوبر السعودي اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” في العاصمة الرياض.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن تقديم جائزة لاعب الحسم في مباراة كأس السوبر تصل قيمتها إلى 30 ألف ريال، وفقًا لعدد من المعايير، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال آخر فائز في نهائي بملعب الملز

وكان من المقرر إقامة مباراة الهلال والفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، قبل أن يعلن الاتحاد السعودي نقلها إلى ملعب الملز، لتجهيز الاستاد الأول لاستضافة منافسات كأس السوبر الإسباني.

وتُعد مباراة اليوم هي النهائي الأول الذي يستضيفه ملعب الملز منذ 16 عامًا، ويعود آخر نهائي أُقيم عليه إلى مباراة الزعيم ضد الأهلي في نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد، وانتهت بفوز الأزرق بهدفين دون رد.