حذرت أخصائية التغذية نوف آل عباس، من ممارسات غذائية خاطئة منها اعتقاد الناس أن الحرمان من تناول الوجبات يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أسرع.

اعتقاد خاطئ:

وقالت أخصائية التغذية في تصريحات إلى قناة الإخبارية، إن ذلك الاعتقاد خاطئ حيث من الممكن أن يتسبب في فقدان عناصر غذائية أساسية للجسم يلزم الحصول عليها.

تحقيق التوزان:

وشددت آل عباس على أنه يجب تحقيق التوازن بين ممارسة الرياضة ونمط الحياة الصحي وجسم صحي، وذلك من خلال تناول طعام فيه كل العناصر الغذائية الأساسية التي تمد الجسم بالطاقة والاحتياجات التي تساعد الجسم على تأدية وظائفه الأساسية.