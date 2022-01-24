استعرضت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية، مميزات خدمة التعريف الإلكتروني، المتاحة عبر منصة أبشر.

الخدمة عبر أبشر:

وقالت الأحوال في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن خدمة التعريف الإلكتروني هي خدمة إلكترونية عبر منصة أبشر، تمكن الوالدين من التعريف على أبنائهم دون الحاجة إلى زيارة مكتب الأحوال المدنية.

مميزات خدمة التعريف الإلكتروني:

ولفتت إلى أن هناك ميزات لهذه الخدمة وهي توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامية من الأبناء، للتعريف بهم في المكاتب، وكذلك تساعد على القضاء على عملية التأخر بإصدار بطاقة الهوية الوطنية، نتيجة عدم وجود الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى، وأخيرًا الخدمة تغني عن استخدام الورق.