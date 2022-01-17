يعاني أصحاب المنح بمخطط الشروق السكني بمحافظة حفر الباطن، ممن أنشأوا مباني حديثة، من عدم وجود كهرباء في المخطط، الأمر الذي جعل عددًا من المواطنين يبدون تذمرهم لـ”المواطن” من اعتماد المخطط، ومنحهم أراضي منذ عام 2018م دون وجود خدمة أساسية كالكهرباء.

معاناة المواطنين بسبب الكهرباء

وقال نواف فارس العنزي، إن المسؤولين في الإسكان وعدوهم بإيصال الكهرباء، بعد أن واجهتهم معاناة أثناء البناء بشراء مولدات كهرباء؛ للقيام بأعمال البناء حتى تم الانتهاء من بناء المنزل ولم تصل الكهرباء بعد، مضيفًا: “نحن الآن يتم خصم مبلغ قسط المنزل ولم نسكنه”.

وأشار هيف الماجدي، إلى أن أهم مشكلة يواجهونها في مخطط الشروق هي عدم إيصال خدمة الكهرباء التي تعتبر العمود الفقري للمخطط الذي يحتوي على أكثر من 3000 قطعة أرض سكنية.

فيما أكد نواف العنزي، أن منزله شبه جاهز للسكن، حيث بدأ بناءه خلال شهر رمضان الماضي وحتى هذا اليوم لم يتم تمديد الكهرباء إليه، مشيرًا إلى أنهم يعملون طيلة الأشهر الماضية على مولدات الكهرباء التي تتعطل بين الحين والآخر.

من جانبه أوضح محمد العنزي، أنه يعاني من مشكلة تأخر إيصال الكهرباء التي تعتبر مشكلة أساسية، حيث يخلو منه المخطط بالكامل، لافتًا إلى أنه عند تواصلهم مع شركة الكهرباء، تخبرهم أن سبب التأخر هو عدم دفع قيمة بناء محطة توليد الكهرباء من قبل الإسكان.

وأضاف العنزي: “نعيش في معاناة، فمنزلي جاهز للسكن ويتم خصم مبلغ الأقساط بالإضافة إلى دفع مبلغ للمنزل الذي أسكن به حاليًّا بالإيجار”.

محاولة التواصل مع وزارة الكهرباء

وبدورها حاولت “المواطن” أخذ توضيح من المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم منذ أكثر من 4 أشهر ولكن لم يتم الرد على استفسار الصحيفة حتى تحرير الخبر.