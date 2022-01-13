تشهد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الرياض اليوم منافسة خاصة بين هدافي الفريقين الأوروغوياني لويس سواريز والإسباني إينياكي ويليامز.

بيلباو يُلاقي أتلتيكو مدريد اليوم

ويلعب أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويواجه الفائز من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض، بعدما نجح في الفوز على برشلونة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سواريز وويليامز يسعيان لمواصلة التألق

ويُعد لويس سواريز من أبرز لاعبي أتلتيكو مدريد هذا الموسم، حيث شارك في 19 مباراة بالدوري الإسباني، وساهم في تسجيل 8 أهداف، حيث أحرز 7 أهداف وصنع هدفًا، ويبلغ معدل تسجيله هدف كل 162 دقيقة لعب.

على الجانب الآخر، شارك ويليامز في 21 لقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث هز الشباك 5 مرات وصنع هدفين، ويصل معدل إحرازه للأهداف هدف كل 332 دقيقة لعب.