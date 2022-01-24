ضمن منتخب البحرين تأهله إلى بطولة العالم لكرة اليد، وذلك بعد فوزه اليوم على منتخب العراق بنتيجة 34/31.
منتخب البحرين يضمن التأهل بفوزه الثاني
وظهر الفريق البحريني بشكل قوي أمام العراق، حيث حسم الشوط الأول بنتيجة 18/15.
ونجح فريق البحرين في تحقيق ثاني انتصار له على التوالي في مباريات الدور الرئيسي ببطولة آسيا لكرة اليد.
ويحتل فريق البحرين المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وخله منتخب إيران صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.
موعد المباراة المقبلة للفريق البحريني
وسوف يواجه، فريق البحرين، الفريق الإيراني بعد غدًا الأربعاء في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.
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