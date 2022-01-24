ضمن منتخب البحرين تأهله إلى بطولة العالم لكرة اليد، وذلك بعد فوزه اليوم على منتخب العراق بنتيجة 34/31.

منتخب البحرين يضمن التأهل بفوزه الثاني

وظهر الفريق البحريني بشكل قوي أمام العراق، حيث حسم الشوط الأول بنتيجة 18/15.

ونجح فريق البحرين في تحقيق ثاني انتصار له على التوالي في مباريات الدور الرئيسي ببطولة آسيا لكرة اليد.

ويحتل فريق البحرين المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وخله منتخب إيران صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

موعد المباراة المقبلة للفريق البحريني

وسوف يواجه، فريق البحرين، الفريق الإيراني بعد غدًا الأربعاء في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.