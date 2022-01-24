واصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره المقام حاليًّا في جدة.

منتخب السعودية يستعد لمواجهة عمان:

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري رينارد مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتم المران بتدريبات استرجاعية.

وشهدت تدريبات منتخب السعودية الجماعية اليوم مشاركة عسيري برفقة زملائه بعد استدعائه بالأمس بديلًا عن اللاعب عبدالرحمن غريب الذي تم استبعاده بداعي الإصابة.

ومن المقرر أن يواصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة السابعة مساءً على “رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية”، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

الأخضر يواجه عمان الخميس المقبل:

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره عمان على ملعب الجوهرة المشعة، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل المباراة المقبلة، تحتل السعودية صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان الأول لكرة القدم في المركز الرابع بـ7 نقاط.