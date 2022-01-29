تأهل منتخب الكاميرون إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد الفوز مساء اليوم على منتخب جامبيا بهدفين دون رد في مباراة دور ربع النهائي من البطولة.

ملخص مباراة منتخب الكاميرون ضد جامبيا:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل الفريق الكاميروني، الذي قاتل بكل قوة لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، كثف الفريق الكاميروني من محاولاته الهجومية، ليضيف الهدف الأول عبر اللاعب كارل إيكامبي من ضربة رأسية في الدقيقة الخمسين.

وواصل الفريق الكاميروني، ضغطه بكل قوة ليضيف ثاني الأهداف عبر إيكامبي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة والخمسين.

ولم يظهر منتخب جامبيا في أفضل حالاته، لتنتهي رحلته عند دور الثمانية في كأس أمم إفريقيا في أول مشاركة له في بطولة الأمم.

الكاميرون ينتظر الفائز من مباراة مصر والمغرب:

سيواجه منتخب الكاميرون، الفائز من مباراة مصر والمغرب في دور نصف النهائي يوم الخميس المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وسبق لـ الفريق الكاميروني التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2017 على حساب منتخب مصر في الجابون.