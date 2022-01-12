انتهت مباراة منتخب تونس ضد مالي ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية بفوز النسور بهدف دون رد.

منتخب تونس ضد مالي

وبدأت مباراة منتخب تونس ضد مالي بشكل هادئ من المنتخبين، وسط تفوق نسبي للاعبي النسور، حيث حاول أداما نوسا تراوري هز شباك نسور قرطاج مبكرًا، ولكن حارس المرمى البشير بن سعيد حول تسديدته إلى ركنية.

ولعب أداما مالودا تراوري ركنية بشكل مميز عند الدقيقة 12، لعبها بوبكر كواياتي رأسية، إلا أنها مرت فوق مرمى تونس، وجاءت أول ركنية للاعبي نسور قرطاج عند الدقيقة 27 دون تشكيل خطورة على المرمى.

ومرر دجيمبي كرة مميزة لمالودا تراوري عند الدقيقة 37، ولكنه أهدر فرصة هز الشباك، وأطلق ماساديو حيدرا تسديدة من بعيد عند الدقيقة 40، إلا أنها مرت بجانب المرمى، لينتهي الشوط الأول بتعادل منتخب تونس ضد مالي سلبيًا في كأس الأمم الإفريقية.

مالي تسجل والخزري يهدر ركلة جزاء

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب مالي بقوة وحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 48، سددها إبراهيما كوني بنجاح في شباك نسور قرطاج، وكاد مالودا تراوري أن يعزز تقدم النسور عند الدقيقة 50، ولكنه أضاع الفرصة بغرابة.

وتحسن أداء منتخب تونس بعد الهدف، حيث ضغط بقوة بحثًا عن التعادل، وشكل وهبي الخزري خطورة بأكثر من محاولة، ليحصل نسور قرطاج على ركلة جزاء، سددها اللاعب ذاته عند الدقيقة 77، ولكن الحارس مونكورو تألق وأبعدها.

وشهدت الدقائق الأخيرة اعتراضًا على الحكم سيكاوزي، حيث أعلن عند الدقيقة 85 عن إنهاء المباراة قبل أن يتراجع عن قراره، وأشهر البطاقة الحمراء للاعب مالي البلال توريه عند الدقيقة 87، ثم أنهى اللقاء بخسارة تونس ضد مالي بهدف؛ دون منح أي وقت بديل، ما أثار غضب مسؤولي نسور قرطاج.