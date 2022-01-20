نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، بعد فوز صعب على جاره منتخب السودان بهدف دون رد.

ملخص مباراة منتخب مصر ضد السودان:

وبدأ منتخب مصر، الشوط الأول من المباراة ضاغطًا بكل قوته بحثًا عن تسجيل الهدف الأول، حيث أهدر فرصًا عدة عبر المهاجم مصطفى محمد ومحمد صلاح والظهير الأيمن، عمر كمال عبدالواحد.

وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين، تمكن اللاعب محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق المصري في إحراز هدف المباراة الوحيد للفراعنة بالدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية متقنة.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الفريق المصري بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة مصر والسودان:

وفي الشوط الثاني، من المباراة أهدر الفريق المصري عدة فرص لإضافة الهدف الثاني عبر عمرو السولية ومحمد صلاح، كما حاول المنتخب السوداني على فترات إحراز هدف التعادل ولكن تألق الحارس المصري محمد الشناوي، حال دون ذلك.

وانتهت المباراة بتأهل الفريق المصري لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، ليكون ثاني فريق عربي متأهل لدور الـ16 بعد المنتخب المغربي.

يذكر أن منتخب مصر أصبح رصيده ست نقاط في المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بينما أصبح رصيد منتخب نيجيريا المتصدر تسع نقاط متأهلًا عن المجموعة الأولى.

سيواجه الفريق المصري، صاحب المركز الأول في المجموعة الخامسة في دور الستة عشر.