توقع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، أن تشهد المملكة منخفضًا قطبيًّا يبدأ تأثيره خلال الساعات المقبلة.

بمشيئة الله تعالى

يبدأ تأثير منخفض قطبي خلال الساعات القادمة على بلاد الشام وشمال العراق بالأمطار وتساقط الثلوج؛ يرافق ذلك نشاط على للرياح في تلك الدول

واستمرار تأثر شمال المملكة بالموجات القطبية الباردة وانكفاء مُتدرج لتأثير الموجة القطبية السابقة بشكل ملموس عن وسط وشرق المملكة pic.twitter.com/jGE2azIJZs

— نزيه الحيزان (@nazeeh_alhaizan) January 22, 2022

التأثير خلال ساعات:

وقال الحيزان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن يبدأ تأثير منخفض قطبي خلال الساعات القادمة على بلاد الشام وشمال العراق بالأمطار وتساقط الثلوج؛ يرافق ذلك نشاط للرياح في تلك الدول.

وأكد الحيزان استمرار تأثر شمال المملكة بالموجات القطبية الباردة وتدرج لتأثير الموجة القطبية السابقة بشكل ملموس عن وسط وشرق المملكة.

موسم الشبط:

وتابع خبير الطقس والمناخ، أن موسم الشبط يتسم بسرعة التقلبات الجوية، وبرودة رياحه والتذبذب في حركة الرياح.