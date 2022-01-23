تواصل منصة إحسان تقديم يد العون والمساعدة للأسر الفقيرة عبر العديد من المبادرات والمساهمات التي توفرها ضمن جهودها لضمان وصول المساعدات المالية للمستحقين الفعليين.

فرص التبرع في منصة إحسان

وهناك العديد من الفروع والمشاريع وفرص التبرع في إحسان يمكن لمن يرغب التبرع بأي منها ومن بينها :

كفالة الأيتام حيث جمعت حوالي 110 آلاف ريال للمحتاجين.

سقيا الماء ووصلت التبرعات فيها إلى قرابة 80 ألف ريال.

كفالة مرضى الفشل الكلوي.

تفريج كرب المعسرين.

الكسوة الشتوية.

سلال غذائية للأسر المحتاجة والتي تم فيها جمع قرابة 20 ألف ريال.

تأمين عربات بيع الطعام للمحتاجين حيث جمعت أكثر من 9 آلاف ريال.

الأسرّة الكهربائية لذوي الإعاقة المحتاجين والتي جمعت حوالي 36 ألف ريال للمحتاجين.

برنامج التبرع الدوري

وكانت المنصة الوطنية للعمل الخيري ” إحسان” أطلقت مؤخرًا خدمة فرصة التبرع اليومي ضمن برنامج التبرع الدوري التابع للمنصة، حيث تُتيح هذه الفرصة استقطاع مبلغ محدد تلقائيًا من بطاقة المتبرِّع البنكية، ليصل إلى الفئات الأشد احتياجًا.

ويعدّ برنامج التبرع الدوري أحد إسهامات منصة إحسان للارتقاء بتجربة المتبرع ورقمنتها؛ حيث يتيح التبرع التلقائي خلال الفترة الزمنية المختارة سواءً كانت شهرية أو يومية؛ توجيهها لعدد من المجالات الخيرية؛ كرعاية الأيتام، والرعاية الصحية، وإعانة المعسرين، وسُقيا الماء.

إسهامات خيرية

وساهمت منصة إحسان بخدماتها في رفع كفاءة عملية التبرع للفئات الأشد احتياجًا؛ عبر خدمات نوعيّة ومتجددة كان آخرها خدمة (تيسّرت) التي تُعنى بسداد فواتير أوامر التنفيذ القضائي عن المعسرين من مستحقي الضمان الاجتماعي، إلى جانب خدمات عديدة أخرى تلبي احتياج الفئات المستحقة كالأيتام، وسجناء الحقوق المالية، والأرامل، والمطلقات، والمرضى المحتاجين، وغيرهم.