أتاحت وزارة التعليم لمنسوبي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية الترشح لمنصب مستشار التعليم في المندوبية الدائمة للمملكة لدى منظمة اليونسكو في باريس، وذلك عبر منصة قادة المستقبل.

ما هي منصة قادة المستقبل ؟

هي مشروع وطني تعليمي واعد، وبرنامج متكامل على عدة مراحل لإتاحة فرص الترشح للمناصب القيادية في قطاع التعليم؛ ممن هم على رأس العمل من الأكاديميين والأكاديميات، والتربويين والتربويات، والإداريين والإداريات، وإعدادهم كصف ثانٍ لشغل مناصب قيادية في وزارة التعليم؛ وفق معايير محددة، وآلية دقيقة وشفّافة، وانطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار واستقطاب الكفاءات الوطنية.

آلية عمل المنصة

وتقوم المنصة باستقبال وفرز طلبات الترشّح لشغل المراكز والفرص القيادية على مستوى المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، والملحقيات، إضافة إلى جهاز وزارة التعليم، وذلك رغبةً في استثمار رأس المال البشري بصورة مثلى، ووضع جميع المؤهلين على خط واحد من المنافسة في أفق رحب من الفرص المتكافئة؛ ليتسنّى الاستفادة من كامل خبرات المترشحين العلمية والعملية المختلفة خدمةً لقيادتهم ووطنهم ومجتمعهم.