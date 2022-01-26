أقر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” تشكيل لجنة لإعادة النظر في أحكام النظام الداخلي للمجلس التنفيذي برئاسة المملكة العربية السعودية عضوية 9 دول هي الإمارات، تونس، السودان، الصومال، فلسطين، الكويت، مصر، المغرب، وموريتانيا، وذلك انطلاقاً من المتغيرات الدولية ومتطلبات خطة العمل المستقبلي للمنظمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمحافظة العلا في ختام أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث رفع خلاله رئيس المجلس التنفيذي لـ”الألكسو” هاني المقبل الشكرلخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة والدعم الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع المجلس التنفيذي.

القيمة الحضارية التاريخية للعلا:

وقدم شكره لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ، على الدعم غير المحدود لإقامة هذا الاجتماع”، مشيراً إلى القيمة الحضارية التاريخية التي تتمتع بها العلا التي يعود الاستيطان البشري فيها إلى 4 آلاف عام.



وبيّن المقبل أن المنظمة تركز على التربية والثقافة والعلوم، وأن انعقاد الاجتماع في هذا المكان يعزز من دور المنظمة، مشيراً إلى أنه بحسب آراء أعضاء المجلس التنفيذي كان اختيار العلا مناسباً لا سيما أنها أرض الحضارات القديمة التي عرفت بأهميتها التاريخية والجيولوجية والجغرافية، واستمدت أهميتها من كونها نقطة التقاء ثلاث قارات وبوابة شبه الجزيرة العربية إلى الشرق والغرب”.

وأوضح المقبل خلال المؤتمر الصحفي أن المجلس التنفيذي لـ”الألكسو” يشهد عملًا مؤسسيًا ومشاركة فاعلة من جميع الدول الأعضاء، من خلال بناء الرؤى المشتركة وتبني المتفق عليها، مما جعل 8 دول ترأس لجان داخل المجلس بعضوية عدد من الدول في كل لجنة، وهو ما يسهم في تطوير أعمال المنظمة الإستراتيجية، ودعم المنظمة بهدف الانتقال بها إلى مرحلة تحقيق الغايات والأهداف التي بنيت من أجلها من خلال العمل الجماعي.

18 قرارًا تشمل جميع مجالات عمل المنظمة:

وأضاف المقبل أن الاجتماع خلص إلى 18 قرارًا شملت جميع مجالات عمل المنظمة، من بينها تشكيل 4 لجان فنية دائمة لدعم أعمال المنظمة في مجالاتها وهي لجنة التربية برئاسة الصومال وعضوية: (الأردن، تونس، جيبوتي، جزر القمر، الكويت).

ولجنة الثقافة برئاسة الإمارات وعضوية: (البحرين، السعودية، فلسطين، لبنان، موريتانيا)، ولجنة العلوم والبحث العلمي برئاسة مصر وعضوية: (ليبيا، السودان، المغرب، الكويت)، ولجنة المعلومات والاتصال برئاسة المغرب وعضوية: (العراق، ليبيا).



وأشار المقبل إلى تشكيل لجنة دائمة للشباب، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة.

كما شملت القرارات ولأول مرة في تاريخ المنظمة تشكيل لجنة الشراكات وتنويع مصادر التمويل بالمنظمة برئاسة عمان وعضوية الإمارات، الصومال، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، اليمن، نظراً لكون الشراكات خيارًا إستراتيجيًا ومكوناً من مكونات رؤية المنظمة المستقبلية وسبيلاً إلى نشر رسالتها المعرفية.

وأفاد رئيس المجلس التنفيذي للألسكو أنه تمت الموافقة على إنشاء جائزة باسم “الألكسو”، وإعادة الجوائز المتوقفة، وتشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة لبنان وعضوية: الإمارات، عمان، الكويت، مصر، إضافة إلى إقرار تشكيل لجنة تعزيز دور الإعلام والتسويق للمنظمة برئاسة البحرين وعضوية الأردن، الإمارات، تونس، الكويت.

وكشف خلال المؤتمر الصحفي عن انتخاب ممثل البحرين الدكتورة لبنى صليبيخ نائباً لرئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن القرارات تضمنت إقرار مشروع الموازنة والبرامج لعامي 2023 – 2024م، وإقرارمشروع الموازنة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2023 – 2024م، وإقرار الموازنة الخاصة المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر لعامي 2023 – 2024م.

وقال هاني المقبل: “نؤمن جميعاً أن نجاح عملنا في المجلس التنفيذي، سيكون مرهونا باستخدام الأدوات الجديدة، والتأثير في المجتمعات العربية، وتحديد المستهدفات بوضوح، في ظل تغير العالم وتنوع الأدوات، مما يحتم معرفة الواقع والأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها، مؤكداً أنه على المجلس التنفيذي أن يتحدى نفسه في مسار عمله اليوم، لا سيما أن الواقع الحالي أقل من طموح أعضاء المجلس، مما يجعل الجميع أمام خيار البدء في تغيير الأدوات والاستفادة من كل الفرص، وابتكار وتهيئة الفرص الأخرى، لتحقيق الغايات والأهداف.

من جانبه أعرب معالي مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على الاستضافة الكريمة في محافظة العلا، مؤكداً أن اختيار المكان لاجتماع المجلس التنفيذي أسهم في إنجاح أعماله بالنظر إلى القيمة التاريخية والثقافية أعطت للاجتماع تميزاً كبيراً جداً”.

وقدم ولد أعمر شكره الجزيل للمملكة على رئاستها للمجلس التنفيذي الذي انعكس بروح جديدة على المنظمة وعمل على بناء خارطة طريق للمجلس التنفيذي بالتشاور والتنسيق بين الأعضاء، عاداً القرارات التي اتخذت اليوم جزءاً من عمل المجلس التنفيذي منذ رئاسته قبل 6 أشهر.

وقال:”إن منظمة الألكسو وفي إطار إستراتيجيتها تعمل على تسليط الضوء على المناطق الثقافية والتراثية في الدول العربية، واليوم بإقامة هذا الاجتماع في هذه المدينة العريقة ثقافياً يُعد تسليطاً للضوء عليها، كما منح الفرصة لممثلي 21 دولة عربية لرؤية العلا وهذا التاريخ العريق.