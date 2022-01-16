تترقب الجماهير نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو المقرر إقامته على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”.

أنشيلوتي ومارسيلينو يسعى لحصد اللقب

ويسعى المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي لمواصلة تفوقه أمام مدرب أتلتيك بيلباو، مارسيلينو غارسيا تورال خلال مباراة كأس السوبر الإسباني، والتتويج باللقب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، يطمح مارسيلينو لتكرار فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، وحصد اللقب هذا الموسم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

درة الملاعب جاهز للنهائي

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواصلة تألقه هذا الموسم، والظهور بشكل مميز في درة الملاعب اليوم، أملًا في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ12 في تاريخه.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو للظهور بشكل مميز في درة الملاعب، وتحقيق مفاجأة بالفوز على المرينغي، لحصد لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في تاريخه، والحفاظ على البطولة في خزائنه للموسم الثاني على التوالي.