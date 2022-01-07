أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض، عن منع وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات على أرض المهرجان والمنطقة المحيطة به.

إجراءات احترازية:

وأوضحت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أن قرارها يأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وحمايةً للمجتمع من تفشي فيروس كورونا.

تباعد جسدي وكمامة:

يذكر أن إدارة المهرجان، عملت مؤخراً على تفعيل إجراءات التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق “توكلنا” داخل منصة العرض الرئيسة، وفي بوابات الدخول، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.