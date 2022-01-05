احتضنت “أوايسس” إحدى مناطق موسم الرياض موهبةً سعوديةً فريدةً في رسم المنحوتات الفنية على الكثبان الرملية، في أشكال عديدة توحي بتنوع الفنون والمواهب بفعاليات الموسم ومناطقه المتنوعة، حيث نجح المهندس والنحات “ناصر هوساوي” في تشكيل المجسمات واللوحات من خلال الرسم والنحت الكلاسيكي عبر أفكار فنية مستلهمة من عناصر الصحراء، ولياليها المضاءة بالنجوم.

وأشار هوساوي إلى أنه بدأ ممارسة هذه الهواية من دراسته في تخصص الهندسة، قبل أربعة أعوام.

وأصبحت شغفه الذي تحول لموهبة حاضرة في المهرجانات الترفيهية والفعاليات المميزة، لافتًا إلى أن نحت المجسمات يختلف بحسب اختلاف الطقس والأجواء وفصول السنة، ويعتمد على الواقعية في إبراز الملامح التي تميل للواقع بشكل أكبر، مؤكدًا أن مشاركته في موسم الرياض منحته فرصةً فريدةً، ومكنته من الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع.

وأضاف أن الرسم على الكثبان الرميلة له طقوس مميزة تستخلص هويتها من المكان، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن كل نحات أو رسام يعبر عما بداخله من مشاعر وأحاسيس لاكتمال الرسمة، آملًا أن تكون مشاركته بداية طريق نحو العالمية.

وتتسم رسومات هوساوي بالسلام والعطاء، ومخاطبة المشاعر، كما توثق إحدى منحوتاته التي أطلق عليها مسمى “سمو الطموح” صورة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما يقدم المهندس عروضًا حيةً لمنحوتاته أمام الزوار الحاضرين من خلال إحياء الحفلات الغنائية في أوايسس التي لقيت إعجابًا لافتًا أدهش الزائرين بتنوع الفنون والنحت والرسوم.