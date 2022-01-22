أعلن الأمن العام القبض على العديد من المخالفين، بينهم مواطنون ومقيمون؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم مختلفة.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض pic.twitter.com/nTDaTtCHAe
— الأمن العام (@security_gov) January 22, 2022
سلب:
وضبطت الأجهزة الأمنية مواطنين اعتديا على مواطن بالضرب أمام منزله، وسلبا منه 280 ألف ريال، تحت تهديد بسلاح أبيض، وعثر على المبلغ بحوزتهما.
نقل مخالفين:
كما تم ضبط مقيمين من الجنسية الإثيوبية نقلا 8 مخالفين لنظام أمن الحدود، إلى جانب ضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بسرقة عدادات للمياه.
تهريب أموال:
كذلك نجحت أجهزة الأمن في ضبط مقيم من الجنسية الإثيوبية، جمع أموالًا لتهريبها خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وعثر بحوزته على أكثر من نصف مليون ريال ومصوغات ذهبية.
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