أعلن الأمن العام القبض على العديد من المخالفين، بينهم مواطنون ومقيمون؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم مختلفة.

سلب:

وضبطت الأجهزة الأمنية مواطنين اعتديا على مواطن بالضرب أمام منزله، وسلبا منه 280 ألف ريال، تحت تهديد بسلاح أبيض، وعثر على المبلغ بحوزتهما.

نقل مخالفين:

كما تم ضبط مقيمين من الجنسية الإثيوبية نقلا 8 مخالفين لنظام أمن الحدود، إلى جانب ضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بسرقة عدادات للمياه.

تهريب أموال:

كذلك نجحت أجهزة الأمن في ضبط مقيم من الجنسية الإثيوبية، جمع أموالًا لتهريبها خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وعثر بحوزته على أكثر من نصف مليون ريال ومصوغات ذهبية.