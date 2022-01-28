قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إننا مازلنا في الثلث الأول من الشتاء ويتبقى على انتهائه شهران، متوقعًا أن تبقى درجات الحرارة في معدلاتها المنخفضة على معظم مناطق المملكة ومعتدلة نسبيًا على سواحلها.

فيديو | متحدث #الأرصاد لـ #برنامج_120: متبقي شهرين على انتهاء فصل الشتاء وهناك موجه باردة الأسبوع المقبل#الإخبارية pic.twitter.com/nl8MSUq4au

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2022

درجات الحرارة دون الصفر في الشمال

وأضاف القحطاني، في مداخلة لقناة الإخبارية، أن المركز الوطني أشار في تقريره اليومي إلى وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة قد تحد من الرؤية شملت عدة مناطق من المملكة، لافتًا إلى أن معدلات درجات الحرارة قد تكون ارتفعت نسبيًا في فترة الظهيرة، ولكنها انخفضت لمعدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء.

وتابع متحدث الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الأيام وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية التي ستسجل 4 درجات ما دون الصفر.

أحوال الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة وتؤثر تدريجياً على الأجزاء الجنوبية من المملكة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك على منطقة نجران, كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية والجوف, ولا يستبعد تساقط الثلوج على الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتكون الصقيع على منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.