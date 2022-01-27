قالت شركة الأدوية الأميركية “موديرنا”، أمس الأربعاء، إنها ستباشر إجراء التجارب السريرية على جرعة لقاح معززة، مصممة خصيصاً لمكافحة “أوميكرون”، المتحور من فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

تفاصيل التجارب:

ومن المنتظر أن يشارك في التجارب 600 شخص بالغ تلقى نصفهم جرعتين من لقاح “موديرنا” المضاد لـكوفيد منذ ستة أشهر على الأقل، في حين تلقى النصف الآخر جرعتين بالإضافة إلى جرعة معززة سبق وأن نالت “موديرنا” ترخيصاً بها، وفق بيان للشركة.

وتهدف “موديرنا”، من خلال هذه التجارب، إلى تقييم الجرعة المعززة الخاصة بـأوميكرون لإعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة.

نتائج فعالية الجرعة:

كما كشفت الشركة الأميركية أيضاً في بيانها عن نتائج فعالية الجرعة التي سبق الترخيص لها ضد المتحور أوميكرون.

وقالت إنه بعد مرور 6 أشهر على إعطاء الجرعة المعززة، انخفض مستوى الأجسام المضادة 6 أضعاف مقارنة بذروتها بعد 29 يوماً من إعطائها، لكنها بقيت قابلة للاكتشاف عند جميع المشاركين في التجارب، حسبما نقلت “فرانس برس”.