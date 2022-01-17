قدَّم موسم الرياض إلى جانب فعالياته الترفيهية المتنوعة رعايةً طبيةً بالشراكة مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بأعلى معايير السلامة لزوار الموسم والعاملين به، وتتضح جهود ذلك الدعم في توفير مراكز الرعاية الطبية المستعجلة في مناطق موسم الرياض الكبرى مثل بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند وكومبات فيلد وأوايسس، بالإضافة إلى توفير أكثر من 20 عيادةً طبيةً مصغرةً تتوزع داخل كل مناطق الموسم، وتُدعم تلك العيادات المصغرة بأسطول متكامل من الإسعافات وعربات الجولف الطبية التي تنتشر على امتداد جادة كل منطقة من مناطق الموسم.

تخصصات:

ويدعم المنظومة الطبية لمراكز الرعاية الطبية المستعجلة مركز عمليات يُشرف عليه استشاريون بتخصص طب الطوارئ للكبار والأطفال، كما تضم المراكز خدمات طبية تقنية، مثل طب الاتصال عن بعد على مدار للإشراف على القرار الطبي والتأكد من سلامته.

وسجَّلت مراكز الرعاية الطبية المستعجلة في مناطق موسم الرياض الكبرى مثل بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند وكومبات فيلد 99% من الحالات الطبية التي تمت معالجتها داخل المركز الطبي دون الحاجة إلى تحويلها لمستشفيات خارجية، وتعكس مراكز الرعاية الطبية المستعجلة استعدادًا طبيًّا متكاملًا لجميع الحالات الإسعافية بمختلف الأعمار.

فحص PCR:

ويمثِّل مركز الرعاية الطبية المستعجلة ضمن مناطق موسم الرياض نموذجًا لمركز طبي يتضمن وحدة الإنعاش والعناية المركزة ووحدة الطوارئ المزودة بأجهزة أشعة للتشخيص الفورية وأجهزة تحليل الدم والنتائج خلال دقائق.

كما يمكن لزوار المركز عمل فحص PCR للتأكد من معايير سلامتهم، كما يضم كل مركز من مراكز الرعاية الطبية المستعجلة صيدليةً متخصصةً في توفير الأدوية والعقاقير الطبية الطارئة وأجهزة ومعدات التنفس الطبية.