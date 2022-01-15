يقدم أعضاء مبادرة “ملهمو الموسم” من ذوي الإعاقة، أروع الإبداعات الفنية والموسيقية على مسارح عدة في المناطق الترفيهية لموسم الرياض.

وتأتي المبادرة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، وتحت مظلة منصة “مطلوب” وموسم الرياض، لتمكين ذوي الإعاقة الموهوبين في المجالات الموسيقية والغنائية والفنية من الحضور بعدة مناطق، أبرزها “بوليفارد رياض سيتي”، التي تشكل إحدى أهم الوجهات الترفيهية للموسم، وواحدة من أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، لما تضمه من أماكن ترفيهية عدة محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.

إبداعات فنية وموسيقية:

ويضم طاقم المبادرة ستة مغنين وموسيقيين من ذوي الإعاقة، يؤدون إبداعاتهم الفنية والموسيقية وسط تفاعل وإعجاب الحضور، حيث تتراوح مدة العرض لكل موهوب منهم ما بين 60- 90 دقيقة.

ويقدم الموهوبون عروضهم في منطقتين، هما: منطقة “شجرة السلام” التي تتسم بتنوعها الترفيهي، لما تتيحه من خيارات عائلية متعددة من خلال المسرح الذي يستضيف عددًا من البرامج الترفيهية المميزة، ومنطقة “قرية زمان” التي تركز فعالياتها على إبراز العنصر التقليدي والتراث السعودي، من خلال إعادة إحياء الماضي وخلق أجواء تحاكي تجربة العيش في الأزمنة السابقة.