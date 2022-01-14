انطلقت مساء أمس، مسرحية “حبل غسيل”، إحدى فعاليات موسم الرياض الكوميدية، المعتمدة على التفاعل بين الجمهور والمؤدين من الفنانين الكوميديين، الذين يستجيبون لطلبات الحضور وينفّذون أفكارهم المتنوعة.

ويؤدي عروض المسرحية الفنانون: عبدالمجيد الكناني، فيصل الدوخي، إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، ناصر القحطاني، ماجد السيهاتي.

فعاليات ترفيهية

وتعد المسرحية امتدادًا للفعاليات الكوميدية المتعددة في موسم الرياض، إذ يقدم لزواره حزمة من البرامج الترفيهية، بحضور نجوم وكوادر فنية وطنية وعربية، لإدخال البهجة والسرور على الجمهور، وإمتاعهم بأجمل اللحظات خلال حضورهم الفعاليات الترفيهية المتنوعة.

وتستمر الفعالية يومي الـ13والـ14 من يناير الجاري، ويحضر كل عرض نحو 150 زائرًا، في مسرح محمد العلي بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى أبرز وجهات موسم الرياض.

وجهة ترفيهية

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي” التي تحتضن المسرحية، واحدة من أهم الوجهات الترفيهية في موسم الرياض 2021، وإحدى أكبر الفعاليات على مستوى المملكة، وتقع شمالي العاصمة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، وقد انطلقت فعالياتها جزئيًا في 21 أكتوبر 2021م، وكان الافتتاح الكبير للمنطقة في 1 نوفمبر 2021م، وتضم فعاليات عدة، منها: الحدائق، النافورة الراقصة، مراكز الألعاب العالمية، المطاعم والمقاهي، إضافة إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.