توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن أقل درجة حرارة تُسجل في محافظة القريات وتصل إلى واحد تحت الصفر، وتصل درجة الحرارة في جازان 27 درجة مئوية؛ مشيرًا إلى أن أجزاء من شمال وشرق المملكة والإمارات ستشهد سماء صحوة أو غائمة جزئيًا.

أقوى موجة برد:

وتابع الحصيني: درجة الحرارة تقترب من الصفر والصفر على الوسطى وخارج المدن متوقع أن تسجل تحت الصفر، وتكسر 10 درجات مئوية على المدينة والشرقية وتكسر 15 أو تقترب منها على مكة، مشيراً إلى أن هناك أجواء باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلًا تصل إلى الصقيع على الوسطى والشمالية، حيث تعتبر هذه الموجة هي أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء عام 1443هـ ويصبح تأثيرها ضعيف على الساحل الجنوبي الغربي وبدايتها يوم الجمعة 1443/6/18هـ ومتوقع استمرارها 72 ساعة.

موعد انتهاء الموجة:

كما أكد أنه من المتوقع من الاثنين، 1443/6/21هـ أن تنكسر حدة موجة الصقيع ويطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر على معظم المناطق، وتعود الحرارة إلى ما كانت عليه قبل تقدم هذه الموجة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان) تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق، كذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة.

ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير ومكة المكرمة والطائف.