يترقب العديد من المواطنين موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين في البرنامج حديثًا بعدما أكد بعضهم أنهم تلقوا رسائل نصية من الموارد البشرية بقبول طلباتهم.

موعد صرف المعاش الضماني

وحسب الآلية المتبعة في صرف معاش الضمان الاجتماعي فإنه يتم صرف المعاش للمستحق بدءًا من الشهر التالي لصدور قرار طلبه وبالنسبة لمن تقدم بالطلب في ديسمبر الماضي سيكون بمقدورهم استقبال المعاش الشهر الجاري.

وكان عدد من المواطنين نشر عبر تويتر صورًا للرسائل النصية التي تلقوها من الوزارة والتي تفيد بقبول طلباتهم وترقب الصرف في الأسبوع التالي والذي يبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وهناك عدة شروط للحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي