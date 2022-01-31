يترقب جمهور كرة القدم السعودية، غدًا مباراة السعودية واليابان في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية واليابان

وستنطلق المباراة غدًا في تمام الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب سايتاما 2002 وتُنقل على قناتي SSC7 HD وقناة أبو ظبي آسيا 1.

ويتواجد المنتخب السعودي في المركز الأول بالمجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، أما منتخب اليابان فيحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

3 نقاط تصعد بالأخضر للمونديال

ويحتاج الأخضر فقط للفوز غدًا على منتخب الساموراي في طوكيو لضمان التأهل رسميًا للمرة السادسة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم.

وكان المنتخب السعودي فاز على منتخب عمان في الجولة السابعة بهدف دون رد سجله فراس البريكان، أما منتخب الساموراي ففاز على المنتخب الصيني.

جدير بالذكر أن مباراة السعودية واليابان التي أُقيمت في جدة في السابع من أكتوبر الماضي، كانت انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد سجله اللاعب فراس البريكان.