يترقب جمهور الكرة السعودية مباراة الهلال والفيصلي، غدًا الخميس، وذلك ضمن مباراة نهائي كأس السوبر السعودي.

وستنطلق المباراة بين الفريقين غدًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض.

القناتان الناقلتان لـ مباراة الهلال والفيصلي:

وستنقل قناتا SSC 1 SD وSSC 1 HD المباراة.

وسبق لنادي الهلال أن تُوج بلقب السوبر مرتين عامي 2015 و2018.

وكان الهلال فاز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، بينما فاز الفيصلي بلقب كأس الملك في مايو الماضي.

الهلال يهزم الفيصلي دوريًّا:

وكانت مباراة الهلال والفيصلي في دوري المحترفين السعودي، أُقيمت يوم الجمعة الماضية في الجولة الخامسة عشرة وفاز الهلال بثلاثية مقابل هدفين.

وفي وقت سابق، علق المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم على الأنباء المتداولة بشأن إقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ورد المدرب البرتغالي جارديم على أنباء إقالته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة كأس السوبر السعودي، قائلًا: “لا تهمني كثيرًا مثل هذه الأخبار، أنا أركز على الحاضر وهو أني مدرب الهلال ولدي نهائي غدًا ولا أُفكر في المستقبل”.

ويُعاني الزعيم من تراجع النتائج مع جارديم، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما دفع البعض للمطالبة برحيله.