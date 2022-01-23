تُستأنف مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم الأحد بإقامة مباراتين في افتتاح مباريات دور الـ16 للبطولة.

ويلعب منتخب بوركينا فاسو ضد الجابون في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يواجه منتخب نيجيريا نظيره التونسي في العاشرة من مساء اليوم.

15 إصابة بفيروس كورونا في صفوف منتخب تونس

وقبل مواجهة نيجيريا، وصل عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في صفوف منتخب تونس المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون إلى 15 حالة، بعد إصابة المدرب المنذر الكبير المدير الفني بالإضافة إلى 4 أعضاء من الجهاز الفني لـ منتخب نسور قرطاج.

وكان راديو “موزاييك” التونسي ذكر أن كلًّا من المنذر الكبير وسهيل الشملي طبيب المنتخب إضافة إلى الشاذلي المبروكي مدرب حراس المرمى وعضوين آخرين في الطاقم الفني أصيبوا بفيروس كورونا.

ووصل عدد الحالات إلى 15 حالة، حيث غاب عن مباراة جامبيا الخميس الماضي 10 لاعبين بسبب الإصابة بالفيروس أبرزهم كل من علي معلول وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري.

وكان منتخب نسور قرطاج خسر من منتخب جامبيا مساء الخميس الماضي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمباريات المجموعة السادسة ليتأهل لدور ثمن النهائي ثالثًا في مجموعته برصيد 3 نقاط فقط من فوز وحيد على موريتانيا برباعية دون رد وخسارتين من مالي وجامبيا.

مدرب تونس يغيب عن مواجهة نيجيريا بـ كأس أمم إفريقيا

سيغيب المنذر الكبير عن مباراة نيجيريا اليوم في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، حيث دخل الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.