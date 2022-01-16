تُقام اليوم 4 مباريات في إطار لقاءات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون.

توقيت مباريات اليوم

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي غامبيا ومالي وتنطلق في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب ” ليمبي ستاديوم” وذلك في إطار مباريات المجموعة السادسة.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي ساحل العاج وسيراليون وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

وتُقام المباراة الثالثة بين منتخبي تونس وموريتانيا في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة ضمن مباريات المجموعة السادسة.

أما المباراة الرابعة فسوف تكون بين منتخبي الجزائر وغينيا الإستوائية وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

نتائج مباريات أمس بـ كأس أمم إفريقيا

وأُقيمت أمس مباراتان في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، حيث فازت نيجيريا على السودان بثلاثية لهدف، وفاز منتخب مصر على غينيا بيساو بهدف دون رد سجله اللاعب محمد صلاح في الدقيقة السبعين.