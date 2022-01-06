أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن إتاحة تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1443هـ.

وقالت الجامعة إن فترة التسجيل تبدأ يوم الأحد 6 جمادى الآخرة 1443هـ، الموافق 9 يناير 2022م، الساعة 11:00 صباحًا، وتنتهي يوم السبت 12 جمادى الآخرة 1443هـ، الموافق 15 يناير 2022م، الساعة 11:00 مساءً.

وقالت الجامعة إن التسجيل متاح لطلبة التخصص من مرحلة البكالوريوس ومن أنهى متطلبات السنة الأولى المشتركة.

ضوابط سداد الرسوم

ولفتت إلى أن سداد الرسوم سيكون متاحًا مباشرة بعد إتمام التسجيل (في نهاية اليوم) وفي حالــة عدم السداد خلال الفترة المحددة للسداد المعلنة في التقويم الأكاديمي سيتم حذف التسجيل آليًا.

وأفادت أنه سيتم تطبيق احتساب ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية.

وكانت عمادة السنة الأولى المشتركة أعلنت لجميع طلابها عن موعد فتح أيقونة معادلة المقررات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ حيث سيبدأ التقديم على الأيقونة يوم الأحد 6 جمادى الآخرة 1443 هـ، الموافق 9 يناير 2022 م وينتهي التقديم بنهاية دوام يوم الخميس 2 رجب 1443 هـ، الموافق 3 فبراير 2022 م.

بلاك بورد الجامعة السعودية الإلكترونية

وكانت الجامعة أتاحت تزويد رخص برنامج البلاك بورد للجامعات الأهلية بالمملكة، وذلك ضمن مشروع الرخصة الوطنية الموحدة لنظام إدارة التعليم.

من جهتها، أوضحت رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي في تصريح سابق أن منح الجامعة الحق في تزويد رخص برنامج البلاك بورد للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة، يعد خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية، مبينةً أن المبادرة لا تخل بأي عقود حالية سارية بين الجامعات الأهلية وشركة “بلاك بورد”، حيث ستكون الإجراءات وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات الرسمية، متطلعةً إلى أن يتكلل التعاون والتكامل مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة بالاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لتحقيق المزيد من التقدم في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.