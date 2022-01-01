أقام ميدان فروسية الأحساء اليوم، حفل سباقه الثامن للموسم الحالي 1443 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.

وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الأشواط الثلاثة الأولى 1200 متر، ومسافة الأشواط الأربعة

التالية 1400 متر، أما الشوط الثامن مسافة 1600 متر، جاءت نتائجها كما يلي : الشوط الأول الخيل التي لم تربح مواليد 2018 م كسب ( بدقه) للمالك : فخري الشبيب، وفي الشوط الثاني مفتوح الدرجات حصن مواليد 2019 م كسب ( عين الجرهدي ) للمالك : محمد الزين، وفاز في الشوط الثالث مفتوح الدرجات مواليد 2018 م ( أشقر مذيب ) للمالك : أحمد السند، وفي الشوط الرابع مفتوح الدرجات أفراس مواليد 2019 م كسب ( جود عبدالله ) للمالك : ظافر الدوسري .

أما الشوط الخامس الخيل التي ربحت من 1 – 3 سباقات عمر +4 سنوات فقد فاز بالمركز الأول ( التالي ) للمالك و المدرب : محمد الخويصة، وفي الشوط السادس مفتوح الخيل العربية الأصيلة عمر +3 سنوات حصل على المركز الأول ( كريم ) ‏للمالك و المدرب : هاشم المير، و في الشوط السابع الخيل التي لم تربح عمر +4 سنوات فاز ( محزوم ) ‏للمالك : عبدالكريم الحبيل .

وجاءت نتيجة الشوط الثامن مفتوح الدرجات عمر +4 سنوات حصل على كأس الحفل ( أبومطير ) ‏للمالك : عبدالله المذن والمدرب : عيسى المذن.