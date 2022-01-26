أعلنت الجهة المنظمة لمهرجان ميدل بيست عن مهرجانات افتراضية عبر اليوتيوب في عدة مناطق منها الأحساء وجازان والعلا.

مواعيد الحفلات:

وتقام المهرجانات في الأحساء يوم 28 يناير الجاري أما في جازان فستكون يوم 4 فبراير، وفي العلا 11 فبراير.

ونشر الحساب الرسمي لـ ميدل بيست على تويتر: خلك مستعد للإقلاع! محطاتنا القادمة إلى اﻷحساء، جازان، والعلا على خطوط طيران فريكوايز بتعاون مع وزارة الثقافة.

وفي ديسمبر الماضي، أسدل مهرجان “ساوندستورم 2021″، الذي أقيم على مسارح مدل بيست الرياض، كأضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط، مع أجواء تفاعلية رائعة وسط ” DJ”، بعد أربعة أيام متواصلة عاش خلالها نجوم وعمالقة الفن حضورًا جماهيريًّا كبيرًا ملأ المسارح الثمانية للمهرجان.

مدل بيست يحقق رقمًا قياسيًا للحضور

ووصل عدد زوار المهرجان، 732 ألف زائر، طبقًا للجهة المنظمة، وهو رقم قياسي جعل الحدث من أكبر المهرجانات الموسيقية حضورًا على مستوى العالم.

وتمتّع الجمهور بأجواء احتفالية كبيرة من خلال تقديم عدد من العروض الغنائية الضخمة بعدد من أبرز نجوم وعمالقة الغناء العربي والغربي، بواقع 12 ساعة يوميًا.