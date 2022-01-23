يسير النصر، بقيادة مدربه ميغيل روسو، بشكل مميز خلال الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يتألق مع ميغيل روسو:

وعلق الإعلامي عبدالعزيز بن حمد على تحسن نتائج العالمي قائلًا: “اقتحام النصر لدائرة المنافسة أمر غير مستغرب في ظل استقراره مؤخرًا مع ميغيل روسو“.

وتابع تصريحاته قائلًا: “المواجهات القادمة لن تكون سهلة، سواء المباشرة مع المنافسين على الدوري كالاتحاد التي ستكون مواجهته محط أنظار الجميع، أو غيره من الأندية”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج المنصة مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة ألف ألف، قائلًا: “التوقف الحالي سيكون فرصة جيدة للمدرب ميغيل روسو للوقوف على الأخطاء الفنية لتلافيها والإيجابيات لتعزيزها”.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق فوز قاتل على حساب نظيره التعاون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.