أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجزرة المروّعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف حي المطار بمدينة مأرب بصاروخ باليستي إيراني الصنع.

جريمة حرب:

واعتبر الإرياني، عبر سلسلة تغريدات نشرها على صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، القصف جريمة حرب مكتملة الأركان، وعملاً انتقامياً جباناً يعكس حالة الإفلاس التي يعانيها الحوثي بعد الهزائم والخسائر التي تكّبدها مؤخّراً.

واستهدف صاروخ باليستي حوثي الأحياء السكنية في محافظة مأرب، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين، بينهم امرأة، وجرح 23، بينهم امرأتان و5 أطفال.

وقال الإرياني: “ندين ونستنكر بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران باستهداف حي المطار المكتظ بالسكان والنازحين بمدينة مأرب، بصاروخ باليستي ايراني الصنع، والذي أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم امرأة، وإصابة 23 بينهم امرأتان وخمسة أطفال في حصيلة غير نهائية”.

استهداف متعمد:

وأضاف: “استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المتعمد للأحياء السكنية والمدنيين في محافظة مأرب جريمة حرب مكتملة الأركان، وعمل انتقامي جبان يعكس حالة الإفلاس التي تعانيها بعد الهزائم النكراء والخسائر التي تكبدتها على أيدي أبطال الجيش والمقاومة وألوية العمالقة في مختلف جبهات القتال”.

الإرياني طالب بتحرك دولي ضد ميليشيا الحوثي، مضيفاً: “نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأميركي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة النكراء، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.