أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن هذلول -رحمه الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وإخوان الفقيد صاحب السمو الأمير هذلول بن سعود بن هذلول، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن هذلول، وابن الفقيد صاحب السمو الأمير سعود بن فيصل بن سعود بن هذلول، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

