يسعى نادي الاتحاد للظهور بشكل مميز ضد الفيحاء اليوم، وتحقيق الفوز للاستمرار في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الاتحاد أمام أندية المجمعة

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام أندية المجمعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه مرة واحدة خلال 14 لقاء استضافهم فيها.

وتعود هذه المباراة إلى مارس عام 2019، حينما واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، واهتزت شباك الاتحاد بـ26 هدفًا خلال الـ14 مباراة، ما يؤكد صعوبة مواجهتهما في الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد ضد الفيحاء

ويلعب الاتحاد ضد الفيحاء عند الساعة 7:55 مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد نادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، ولديه لقاء مؤجل مع الهلال، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز السادس برصيد 21 نقطة.