يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم لتجاوز عقبة الفيصلي اليوم، وإضافة لقب جديد إلى خزائن الأزرق.

كأس السوبر السعودي اليوم

وتتجه أنظار الجماهير، مساء اليوم الخميس، إلى استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، لمتابعة مباراة الهلال والفيصلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

ويتوقع أن يبدأ المديران الفنيان جارديم ودانييل راموس مباراة نادي الهلال والفيصلي اليوم بالقوة الضاربة، أملًا في التألق والتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، ويمكن الاطلاع على التشكيل المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي الهلال يسعى لحصد اللقب رقم 64

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز بلقب كأس السوبر السعودي؛ للانفراد بصدارة قائمة الأكثر فوزًا بالبطولة، ولرفع عدد بطولاته إلى 64 لقبًا تنوعت بين محلية وعربية وقارية.

وكان الزعيم قد رفع عدد بطولاته إلى 63 لقبًا بعد الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، وجاءت ألقاب الأزرق كالتالي؛ 17 لقبًا في الدوري، كأس ولي العهد 13 مرة وكأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات.

وتوج الأزرق بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد 7 مرات، كأس السوبر السعودي مرتين وكأس المؤسس مرة واحدة، بجانب أكثر من لقب عربي، حيث حصد كأس الخليج للأندية مرتين، ومرة واحدة كأس الكؤوس العربي، كأس السوبر العربي ودوري أبطال العرب.

كما توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعدد من الألقاب القارية، وجاءت كالتالي؛ دوري أبطال آسيا 4 مرات وكأس الكؤوس الآسيوية مرتين، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الآسيوي مرتين.