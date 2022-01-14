توج السائق القطري ناصر العطية، بلقب رالي داكار السعودية 2022 في فئة السيارات، اليوم الجمعة.

ناصر العطية يتوج بفئة السيارات

وحسم ناصر العطية “تويوتا” لقب رالي داكار السعودية 2022 في الجولة الـ12 بين مدينتي بيشة وجدة، ليتفوق في الترتيب العام على الفرنسي سيباستان لوب “البحرين ريد إكستريم”.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها ناصر العطية بلقب رالي داكار، حيث سبق وحققه في أعوام 2011، 2015 و2019، ليكون أول عربي ينجح في تحقيق هذا الإنجاز ضمن منافسات السباق الأشهر عالميًا.

يزيد الراجحي ثالثًا

ونجح السائق السعودي يزيد الراجحي في إنهاء منافسات رالي داكار السعودية 2022، اليوم الجمعة، محتلًا المركز الثالث، حيث ظهر بمستوى مميز طوال السباق، ليحقق هذا الإنجاز التاريخي.

سندرلاند بطلًا لفئة الدراجات

على الجانب الآخر، نجح البريطاني سام سندرلاند، من فريق جاز جاز الإسباني، في التتويج بلقب رالي داكار السعودية 2022 فئة الدراجات النارية، بعدما كان الأكثر ثباتًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).