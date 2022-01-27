أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنها مرشحة لإعادة انتخابها في الكونجرس من دون أن توضح ما إذا كانت تريد البقاء رئيسة للمجلس.

نانسي بيلوسي تترشح لإعادة انتخابها في الكونجرس، وبايدن يستجيب لدعوة بيلوسي بشأن إلقاء خطاب عن حالة الاتحاد.

وقالت بيلوسي (81 عامًا): إن الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية، التي يمكن أن يخسر فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن أغلبيته في الكونجرس الأمريكي “حاسمة”.

ديمقراطيتنا على المحك:

وأضافت النائبة عن كاليفورنيا والتي دخلت إلى الكونجرس في 1987: “ديمقراطيتنا على المحك والأمر ليس أقل من ذلك”، مشيرة إلى الهجوم على مبنى الكونجرس من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب والقيود التي فرضت على التصويت في ولايات جمهورية.

وأضافت: “لكن كما يقولون نحن لا نتململ، نحن نتحرك. لهذا السبب أنا أرشح نفسي لإعادة انتخابي”.

لكن بيلوسي لم تكشف أي تفاصيل بشأن رغبتها في العودة إلى رئاسة مجلس النواب. ويسعى اليسار الديمقراطي إلى تغيير هذه القيادة منذ عدة سنوات.

ونانسي داليساندرو أم لخمسة أطفال. وقد ولدت في 26 مارس 1940 في بالتيمور لأسرة كاثوليكية إيطالية أمريكية. وكان والدها وشقيقه رئيسي بلدية هذه المدينة الصناعية الكبيرة في شمال شرق البلاد.