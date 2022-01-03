أقيمت اليوم منافسات المرحلة الثانية من رالي داكار 2022 (حائل – القيصومة)، في السباق الذي يقامُ بالمملكة حتى الـ14 عشر من الشهر الجاري، حيث بلغ مسار هذه المرحلة 792كم، منها 238كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

تعديل مسار المرحلتين الثانية والثالثة:

وكان منظمو الرالي قد أعلنوا صباح اليوم تعديل مسار رالي داكار 2022 في المرحلتين الثانية والثالثة؛ نظراً للظروف الجوية الصعبة في منطقة الأرطاوية، حيث غُيِّر مسار المرحلة الثانية، لتنطلق من حائل إلى القيصومة مباشرة بدلاً من الأرطاوية، على أن تكون المرحلة الثالثة مرحلةً دائرية في القيصومة. كما أُلغيت المرحلة الثانية لفئة داكار كلاسيك.

نتائج اليوم الثاني من رالي داكار 2022:

وعلى صعيد السباقات في رالي داكار 2022، فقد تمكن الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق “بي آر إكس” من تصدر المرحلة الثانية لفئة تي1 “السيارات”، فيما حل القطري ناصر العطية سائق فريق “تويوتا” في المرتبة الثانية، وجاء الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “أودي” ثالثاً.

وبنهاية هذه المرحلة، واصل القطري ناصر العطية صدارته للترتيب العام في هذه الفئة، فيما جاء الفرنسي سيباستيان لوب في المرتبة الثانية، أما الأرجنتيني لوسيو الفاريس فقد حل في المرتبة الثالثة.

أما الفرنسي بيتر هانسيل بطلُ النسخة الماضية، فقد حقق المركز الرابع في الجولة الثانية، وبفارق 7 دقائق و56 ثانيةً عن المتصدر، بعد تعطّل مركبته في المرحلة الأولى، فيما تمكّن السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفر درايف” من تأمين المركز السادس بفارق 8 دقائق و41 ثانية في هذه المرحلة، والمركز الثامن في الترتيب العام.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات “كوادز”، حسم الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق “7240” المرحلة الثانية متصدراً، ومتقدّماً عن سائق فريق “ياماها” الفرنسي أليكساندر جيرود، الذي حجز المركز الثاني أمام درّاج فريق “ديل أمو ياماها” الأمريكي بابلو كوبيتِّي صاحب المرتبة الثالثة.

ونجح الإسباني خوان باريدا سائق فريق “هوندا” من تصدر المرحلة الثانية لفئة الدراجات النارية في رالي داكار 2022، متقدماً على سام ساندرلاند سائق فريق “غازغاز”. كما حل كيفن بينافيدس سائق فريق “كاي تي أم” في المركز الثالث، فيما انسحب دانيلو بيتروتشي من الرالي؛ نظراً لتعطّل دراجته في المرحلة الثانية.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي3، حقق حامل المركز الأول غويلوم دي ميفاس الزمن الأسرع والبالغ 4 ساعات ودقيقتين و42 ثانية، متفوقاً على اللقب التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو صاحب المرتبة الثانية، فيما حل السويدي سيباستيان إريكسون في المركز الثالث في الترتيب.

بدورها فئة المركبات الصحراوية خفيفة الوزن تي4، فقد استطاع ميشيل كوجزال البولندي من خطف الصدارة، بفارق دقيقة و21 ثانية عن الأمريكي أوستن جونز صاحب المركز الثاني، فيما جاء البرازيلي رودريغو لوبِّي دي أوليفييرا في المركز الثالث.

وفي فئة الشاحنات، سيطر رباعي فريق “كاماز” على المراتب الأولى لهذه المرحلة، بعد أن سجَّل السائق الروسي أندري كارجينوف المركز الأول، فيما جاء مواطنه دميتري سوتنيكوف في المركز الثاني، كما جاء إدوارد نِقولاييف ثالثاً في الترتيب، تلاه أنطون شيبالوف في المركز الرابع.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة ستنطلقُ غداَ الثلاثاء من مدينة القيصومة وتنتهي بها في مسار دائري بمسافةٍ إجماليةٍ تبلغ 381كم، منها 255كم في المرحلة الخاصة، كما ستشهدُ جولة الغد عودة فئة داكار كلاسيك إلى المنافسات، بعد توقفها في المرحلة الثانية.