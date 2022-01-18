أُقيمت 8 مباريات اليوم ضمن منافسات البطولة الآسيوية الـ20 لكرة اليد لمنتخبات الرجال في السعودية، والتي شهدت تحقيق الأخضر لفوز كبير أمام الهند.

الأخضر يتجاوز الهند ويتصدر مجموعته:

وانطلقت البطولة الآسيوية الـ20 والمؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم 2023، بمشاركة 16 منتخبًا، حيث تُقام في المنطقة الشرقية حتى 31 يناير، وأُقيم حفل الافتتاح قبل مباراة الأخضر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي أبرز مباريات اليوم، لعب منتخب السعودية ضد الهند على صالة وزارة الرياضة في الدمام، وظهر بشكل مميز، ليفوز بنتيجة 54/ 30، ليتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب إيران الذي تجاوز أستراليا بنتيجة 32/ 10.

نتائج مباريات اليوم:

ونجح منتخب الكويت في الفوز على الأردن بنتيجة 42/ 31 في بداية مباريات اليوم بالبطولة الآسيوية، وضمن منافسات المجموعة الأولى أيضًا؛ تمكن منتخب كوريا الجنوبية من تحقيق الفوز على سنغافورة بنتيجة 40/ 9.

وفازت العراق على الإمارات بنتيجة 32/ 31 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، فيما تجاوزت قطر منتخب عمان بنتيجة 31/ 14، وفي مواجهات المجموعة الرابعة، تجاوزت البحرين منتخب فيتنام بنتيجة 46/ 14، وتغلبت أوزبكستان على هونج كونج بنتيجة 28/ 24.