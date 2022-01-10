أكدت الفنانة المصرية نجلاء بدر، إصابتها بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، بعد تعرضها للأعراض التي يعاني منها مصابو المتحور.

أعراض مرض نجلاء بدر

وكتبت الفنانة المصرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أنا جالي كورونا أوميكرون عشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي اللي ماشي في البلد اليومين دول».

وأضافت : للمعلومة بس أوميكرون مش بيبان في pcr، بيبان في rapid test، بس.. يالا بالشفا لكل اللي عمل pcr وطلع negative.

وكشفت بدر عن الأعراض التي تشعر بها نتيجة الإصابة بالمتحور الجديد بقولها: «أول الأعراض المتفق عليها لغاية دلوقتي شكشكة في الزور أو الودن وخمول ونوم، كده أنت شرفت، كورونا أوميكرون، مبروك يا روحي».

وفي تعليق ساخر قالت بدر حول إصابتها: «أنا آخر حاجة سمعتها كانت الغزالة رايقة وكنت مبسوطة قوي، بعد كده حد جه قتل الغزالة وجابلي أوميكرون».

آخر أعمال نجلاء بدر

ونجلاء بدر إعلامية وممثلة مصرية ولدت عام 1974م، وشاركت بالعديد من الأعمال السينمائية مثل المحكمة وجدو حبيسي، والعديد من المسلسلات التليفزيونية مثل كلبش 2 ولؤلؤ ورمضان كريم.

وكان آخر أعمال نجلاء بدر، حكاية ويبقى الأثر، إحدى حكايات مسلسل إلا أنا، وشاركها العمل الفنان مصطفى درويش، لطفي لبيب وعدد آخر من نجوم الفن، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.