كشف نجل الفنان خالد سامي عن وضع والده الصحي اليوم بأن حالته مستقرة، مؤكداً أن خروجه من العناية المركزة مسألة وقت.

وأعلن في تغريدة، الأربعاء، أن حالة والده عادت لوضعها السابق قبل الانتكاسة، إلا أنه لا يزال بغيبوبة ويخضع للغسيل الكلوي.

الحلة مستقرة:

وكتب: “الآن متواجد عند الوالد وطمأنني الطاقم الطبي عن حالته، وهي تعتبر مستقرة (الحمدلله) خروجه من العناية مسألة وقت إن شاء الله، الحالة الحمد لله رجعت لوضعها قبل الانتكاسه لا يزال بغيبوبة وعلى الغسيل الكلوي، والله يزين الأمور ويعديها على خير ونرجع نسمع صوته يا رب”.

شائعات:

وكانت أسرة الفنان خالد سامي قد استاءت من انتشار هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت أخبار وفاته.

وأكدوا أنه بحالة جيدة ويخضع للعلاج، مناشدين توخي الدقة والحذر أثناء نقل المعلومات عن حالة الفنان.