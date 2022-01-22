قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه يمكن رصد نجم الشعرى المعروف أيضًا باسم “نجم الكلب” وهو ألمع نجم في السماء وتبلغ كتلته تقريبًا ضعف كتلة الشمس و26 مرة أكثر سطوعًا وهو مشاهد بسهولة بالعين المجردة اليوم السبت 22 يناير 2022 باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي بداية الليل بسماء الوطن العربي.

وأضاف أبوزاهرة “قد لا يعلم الكثير بأن نجم الشعرى يمتلك مرافق يسمى “جرو نجم الكلب” وهو يظهر في هذه الصورة بالقرب من الشعرى بواسطة تلسكوب كاسر مقاس 9 بوصة لكنه غير مشاهد بالعين المجردة”.

نجم قزم أبيض

وقال إن “الجرو رفيق الشعرى عبارة عن نجم قزم أبيض شديد الكثافة اكتشف في عام 1862، يمتلك كتلة مثل كتلة الشمس في كرة بحجم الأرض تقريبًا، وهو أخفت بعشرة آلاف مرة من الشعرى ويدور حوله على نفس المسافة التي يدور بها كوكب أورانوس حول الشمس لذلك من الصعب العثور عليه”.

وتابع أبو زاهرة “يعتبر الوقت الحالي مثاليا لرؤية نجم الجرو وهو يتحرك في مداره الإهليلجي وهو يقترب من أقصى زاوية استطالة تفصله عن الشعرى، لذلك في حال كانت احوال الطقس مستقرة في مدينتك والسماء صافية من الممكن رؤية مرافق الشعرى باستخدام تلسكوب صغير مقاس 6 بوصات أو أكبر”.