تقام الليلة، النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز Joy Awards، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

Joy Awards ومنافسات قوية

وكتبت صفحة موسم الرياض على تويتر: “الليلة موعدنا، مع الحفل الأضخم عربيًّا لتكريم صناع الترفيه تابع حفل توزيع جوائز #JoyAwards .. الساعة 8 مساءً على شاشة mbc1″.

ويتنافس على الجوائز مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما، بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالميين.

ومن أشهر النجوم العرب الذين سيشاركون الليلة بالحفل، كاظم الساهر، محمد هنيدي، نانسي عجرم، أصالة، أكرم حسني، عمرو يوسف، نيللي كريم، دينا الشربيني، الكاتب مدحت العدل، عمر كمال، بالإضافة إلى الإعلاميَين رامي رضوان، وبوسي شلبي.

ويتم الفوز بالجائزة اعتمادًا على تصويت الجمهور في 13 فئة في مجالات الإبداع، ضمن 5 اختصاصات، هي: السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية، ويتواجد في كل فئة 4 مرشحين.

الليلة موعدنا، مع الحفل الأضخم عربيًّا لتكريم صناع الترفيه 🤩

تابع حفل توزيع جوائز #JoyAwards .. الساعة 8 مساءً على شاشة @mbc1 ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/6YNUTDlNl0 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

أفضل ممثل وممثلة بالسينما

وفي فئة جائزة أفضل ممثل فئة السينما، يتنافس نجوم السينما المصرية، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي وبيومي فؤاد، فيما تتنافس منة شلبي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، واللبنانية كارمن بصيبص، على جائزة أفضل ممثلة سينمائية.

وفي فئة أفضل فيلم يتنافس وقفة رجالة، للمخرج أحمد الجندي، والعارف، للمخرج أحمد علاء الديب، والإنس والنمس، للمخرج شريف عرفة، وماما حامل، للمخرج محمود كريم.

منافسات المطربين

وفي جائزة أفضل فنان فئة الموسيقى، ينافس محمد حماقي على الجائزة، مع كل من وائل كافوري، ماجد المهندس، وراشد الماجد، أما أفضل فنانة فئة الموسيقى فالجائزة تتنافس عليها أصالة، إليسا، أحلام، ونانسي عجرم.

فيما تشتعل المنافسة في فئة أفضل أغنية، بين سلامات لناسي عجرم، البنت القوية لوائل كافوري، الفاتنة لماجد المهندس، بالإضافة إلى حسك وجودي لـراشد الماجد.

ممثلو الدراما

وفي فئة أفضل ممثل في الدراما يتنافس اللبناني معتصم النهار عن دوره في مسلسل صالون زهرة، قصي خولي عن دوره في لا حكم عليه، وخالد صقر في اختطاف، بالإضافة إلى يعقوب الفرحان عن مسلسل رشاش.

وفي فئة أفضل ممثلة عن فئة الدراما، تتنافس شجون الهاجري في ملاك الرحمة، هدى حسين في الناجية الوحيدة، ونادين نسيب نجيم عن دورها في صالون زهرة، وإلهام علي عن دورها في اختطاف.

أما فئة أفضل وجه جديد في الدراما، تنحسر المواجهة ما بين نور طاهر وأندريا طايع عن مدرسة الروابي للبنات، وإبراهيم الحجاج وفايز بن جريس عن مسلسل رشاش.

صلاح والسومة في الرياضة

وفي الرياضة يتنافس محمد صلاح في فئة الرجال، مع عمر السومة، طارق حمدي، وسالم الدوسري، بينما تتواجد فريال أشرف في فئة السيدات، التي تضم دانية عقل، ريما الجفالي، وياسمين الدباغ.