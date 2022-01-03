“ليلة تاريخية” كما وصفها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه حفل “رياض تريو نايت” الذي أقيم يوم 31 ديسمبر خلال اتصاله الهاتفي المباشر مع الجمهور، والذي هنأ فيه الجميع نجومًا وحضورًا بالعام الجديد 2022.

وتزامن اتصال آل الشيخ مع فرحة الجميع بالحفل الذي قدمته الهيئة العامة للترفيه في موسم الرياض، على مسرح محمد عبده أرينا، من تنظيم وإشراف روتانا للصوتيات والمرئيات، ونجاح الحدث فنيًّا وتنظيميًّا، وانبهارهم بما شاهدوه من ضخامة في كل شيء (مسرح، ديكور، إضاءة، هندسة صوت، إكسسوارات، أغانٍ ولوحات مصاحبة لها) الأمر الذي جعل رياض تريو نايت حفل تريند؛ كونه الأضخم والأول من نوعه في العالم العربي.

14 مطربًا ومطربة:

حفل رياض تريو نايت شارك فيه 14 مطربًا ومطربة يتقدمهم فنان العرب محمد عبده، والنجوم عبدالله الرويشد، نوال الكويتية، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، أصالة، أنغام، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، وليد الشامي، فهد الكبيسي، أسما لمنور، إضافة للفنان عبدالمجيد عبدالله الذي كان مفاجأة الليلة من خلال مشاركته دون الإعلان عن تواجده، حتى أعلن المستشار للجمهور في الحفل أنهم على موعد مع مفاجأة وقيمة فنية.

المستشار تركي آل الشيخ أكد في اتصاله الهاتفي أن مثل هذا الحفل الضخم والمميز لا يمكن إلا أن يقام في المملكة، كما امتدح الحدث خلال البروفات، وفي اتصال هاتفي آخر له امتدح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على الفكرة والتنفيذ، واصفًا روتانا بالشركة الرائدة، مؤكدًا أن المسرح عالمي وكبير يحمل اسم فنان كبير هو محمد عبده، مثنيًا على نجوم الحفل بقوله “كلكم تشرفون وكلكم فنانين كبار”.

بدورهم، توجه نجوم ليلة رياض تريو نايت على المسرح بالشكر إلى تركي آل الشيخ، معبرين عن سعادتهم بهذا الحدث الذي تزامن مع وداع 2021 واستقبال 2022 مهنئين الجميع بالمناسبة، وتأكيدًا على الحب والتقدير الذي يجمعهم استجابوا لدعوة سالم الهندي بالتقاط في الكواليس صورة جماعية توثق الحدث في أجواء كلها حب وفرح ومزاح تعكس الإيجابية والجمالية التي ظهرت بها الأغاني التريو التي قدموها والتي اعتمدت عليها فكرة الحفل.

21 أغنية:

وتم في ليلة رياض تريو نايت تقديم 21 أغنية كانت هي الحدث، وكل أغنية شارك بها ثلاثة مطربين، باستثناء أغنيتين هما “يا بعدهم” التي غناها عبدالمجيد عبدالله منفردًا، والثانية بعنوان “مين يقول الزين” غناها عبدالمجيد دويتو مع محمد عبده.

كما قدم الجميع في الختام مجتمعين أغنية “فوق هام السحب” التي وصفت بأجمل ختام لسهرة من النادر أن تتكرر، وإن كان صناع العمل يتمنون هذا.

أما التريوهات التي تم غناؤها ونجومها في الحفل فهي على التوالي:

التريوهات:

– أغنية “الحب اسرار” غناء: أصيل أبو بكر وعلي بن محمد وفهد الكبيسي

– أغنية “أبوس راسك يا زمن” غناء: نبيل شعيل وعلي بن محمد وأسما لمنور

– أغنية “قصر حبك” غناء: عبدالله الرويشد وأصيل أبو بكر ووليد الشامي

– أغنية “ندمان” غناء: ماجد المهندس ونبيل شعيل وفهد الكبيسي

– أغنية “ذهب ذهب” غناء: وليد الشامي وأصيل أبو بكر وعلي بن محمد

– أغنية “دنيا الوله” غناء: عبدالله الرويشد ونوال الكويتية وأنغام

– أغنية “سواها قلبي” غناء: أصالة ونبيل شعيل ووليد الشامي

– أغنية “حزين”: أحلام وأنغام وأسما لمنور

– أغنية “تصدق ولا أحلفلك” غناء: أسما لمنور وعبدالله الرويشد وفهد الكبيسي

– أغنية “لا تهجى” غناء: أنغام ونوال الكويتية وماجد المهندس

– أغنية “هدوء” غناء: أصالة وأحلام وماجد المهندس

– أغنية “مثل النسيم” غناء: نوال الكويتية وأحلام وأصالة

– أغنية “قبل ما أعرفك” غناء: عبدالمجيد عبدالله وأصيل أبو بكر وماجد المهندس

– أغنية “ابعاد” غناء محمد عبده وأنغام ووليد الشامي

– أغنية “المعاناة” غناء: محمد عبده وأحلام ونوال الكويتية

– أغنية “جيتك حبيبي” غناء: محمد عبده وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل

– أغنية “سريت ليل الهوى” غناء: محمد عبده وماجد المهندس وفهد الكبيسي

– أغنية “وينك يا درب المحبة” غناء: محمد عبده وعلي بن محمد وأصيل أبو بكر

– أغنية “هذا حبيبي” غناء محمد عبده وأصالة وأسما لمنور

وكان قد تم نقل الحفل تلفزيونيًّا من إخراج أحمد الدوغجي.