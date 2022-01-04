باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، التحقيق مع (641) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت (233) مواطناً ومقيماً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وذلك خلال (5518) جولة رقابية، نفذتها خلال شهر جمادى الأولى 1443هـ.

وأوضحت الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن من بين المتهمين مَن أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، مشيرة إلى أن الموقوفين تورطوا بجرائم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، اختلاس المال العام، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

الإبلاغ عن شبهات الفساد

وقالت “إنهم موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء”.

وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات: الهاتف المجاني (980)، البريد الإلكتروني: [email protected]، الفاكس (0114420057)، وذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.