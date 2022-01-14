حذر الاختصاصي النفسي مشعل العقيل، الآباء من تعرض أطفالهم لما يعرف بـ “قلق الانفصال” خلال الأيام الأولى من العودة الحضورية للمدارس في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

اختصاصي نفسي يحذر الآباء من تعرض أطفالهم لـ"قلق الانفصال" خلال الأيام الأولى من العودة للمدارس

ما المقصود به؟ وكيف يُصيب الطفل؟ وما أبرز أعراضه؟@yalamro@AlaqeelMe#بالمختصر #MBC1

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معنى قلق الانفصال

وقال العقيل، في لقاء مع الإعلامي ياسر العمرو، ببرنامج بالمختصر على فضائية إم بي سي، إن المدرسة ليست فقط قاعات علم وفصول ومحاضرات ولكنها تواصل اجتماعي وبناء علاقات وتطوير مهارات اجتماعية، وحينما يعود إليها الطالب خاصة الأطفال الصغار بعد انقطاع عامين، فهنا لا بد أن تكون العودة بالتدريج وبحذر، خاصة من الجوانب النفسية.

وأضاف أن الأطفال سيظهر لديهم في الأيام الأولى من العودة لمقاعد الدراسة ما يعرف بـ “قلق الانفصال” وهو عبارة عن قلق يصيب الطفل المرتبط بوالديه ارتباطًا مباشرًا، ويصاحب هذا القلق بعض الأعراض.

أعراض قلق الانفصال

وحول أعراض قلق الانفصال أشار الاختصاصي النفسي، إلى أن الأعراض تتلخص في الخوف والتوتر اللذين ينتابان الطفل، وكذلك ظهور أعراض جسدية مثل ألم بالبطن وغثيان وترجيع.

أما الأطفال الأقل سنًا فيحدث لهم ما يسمى بـ “النكوص”، حيث يعود الطفل لمص أصبعه والتبول اللاإرادي، فهذه تغيرات نفسية متوقعة في البداية تحتاج إلى تعامل الأهل معها بشكل صحيح، ويتفهموا أنها مرحلة طبيعية.

قلق الآباء

وطالب العقيل الآباء بعدم القلق على أطفالهم بسبب هذه الظواهر مع بداية العودة للمدارس، فهو ليس نتيجة عيب في أطفالهم فمهارات التواصل لديهم تراجعت نظرًا لحالة الانقطاع الطويلة عن المدرسة، والجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات واستخدام الألعاب الإلكترونية، فهي من ضمن الآثار السلبية المترتبة على جائحة كورونا.

ونصح الاختصاصي النفسي أولياء الأمور بملاحظة أطفالكم والاستماع لهم، واللجوء إلى الاستشاريين المختصين في حالة ملاحظة أي شيء غير طبيعي.

العودة الحضورية

يذكر أنه تقرر العودة الحضورية لطلاب رياض الأطفال والابتدائية اعتبارًا من يوم 23 يناير الجاري وفق بروتوكولات احترازية فيما أعلنت العديد من الإدارات التعليمية جاهزيتها لاستقبال الطلاب.